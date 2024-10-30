Вашингтон, 30 октября, 2024, 22:55 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский и ряд украинских высокопоставленных чиновников выразили обеспокоенность в связи с решением Белого дома распространить через газету The New York Times сведения о «секретном пункте» в так называемом плане победы Зеленского о ракетах большой дальности Tomahawk. Об этом 30 октября сообщило издание Politico со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

«Высокопоставленные киевские чиновники, помимо Зеленского, также были озадачены утечкой информации в негативном свете», — говорится в материале.

Как напомнили авторы материала, в статье NYT запрос Зеленского выставлен в негативном свете, поскольку в нём содержится тезис о том, что высокопоставленные официальные лица США посчитали необоснованным требование украинского главы передать ракеты Tomahawk. Также отмечались опасения Вашингтона по поводу возможного ущерба интересам США в военной поддержке союзников на Ближнем Востоке и в Азии.

В то же время собеседник Politico выразил уверенность, что американские военные считают реалистичным пункт о ракетах Tomahawk.

Как передавало ИА Регнум, 29 октября NYT сообщила, что один из пунктов «плана победы» Зеленского предполагает «пакет неядерного сдерживания», содержание которого публично озвучено не было. Однако источники газеты заявили, что он предполагает передачу Украины ракет Tomahawk, дальность поражения которых составляет 1,5 тысячи миль (около 2400 километров), что в семь раз превышает дальнобойность уже переданных киевскому режиму ракетных систем ATACMS.

30 октября Зеленский в интервью представителям СМИ стан Северной Европы подтвердил, что пункт о ракетах Tomahawk действительно содержится в его «плане победы». При этом заявил, что эта информация является конфиденциальной. По его словам, утечка сведений может поставить под удар отношения между Киевом и Вашингтоном.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис выразил уверенность, что Зеленский, представив свой «план победы», усугубил отношения западных стран к Киеву и утратил доверие с их стороны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Зеленский своим «планом победы» пытается сыграть на желании Запада нанести стратегическое поражение России. Глава внешнеполитического ведомства подчёркивал, что Москва не примет никакого варианта, который предусматривает сохранение условий использования Украины для создания прямых угроз российской стороне.