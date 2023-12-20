Кишинёв, 20 декабря, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Молдавия окончательно покинет СНГ до конца 2024 года. Об этом 20 декабря заявила глава комиссии по внешней политике и евроинтеграции республиканского парламента Дойна Герман.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Недавно мы денонсировали три соглашения в сфере обороны и в сфере образования. Мы находимся практически на финальной стадии. Ставим перед собой цель завершить всё к концу 2024 года», — приводит её слова «Sputnik Молдова».

По её мнению, Молдавия экономически не пострадает от выхода из СНГ и даже выиграет, так как не нужно будет платить взносы в организацию.

Она назвала тревогу оппозиции по этому поводу «манипуляцией и дезинформацией».

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции заявил, что присутствие Молдавии в СНГ не представляет для России большой ценности. При этом он уточнил, что Москва ни от кого не «отпихивается» и готова сотрудничать.

Путин добавил, что Россия строит все свои интеграционные планы исключительно на основе добровольности и взаимной выгоды. Если Молдавия не хочет быть участником интеграционного процесса на постсоветском пространстве, то так тому и быть.

Также российский лидер напомнил, что Молдавия совсем недавно была беднейшей страной в Европе, сейчас это «почётное» место перешло к Украине.