Москва, 1 ноября, 2024, 05:14 — ИА Регнум. В ходе обысков в рамках расследования уголовного дела о попытке взрыва на территории здания студенческого общежития Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) в Москве изъята литература, внесённая в список экстремистских материалов. Об этом свидетельствуют судебные документы.

РУДН Главный корпус РУДН

При обыске у одного из фигурантов дела также изъяты инструкции по боевой подготовке террористической организации и мобильный телефон с перепиской, касающейся доразведки и докладов участникам группы, уточняет «РИА Новости».

Ранее стало известно, что следователи СК России изучают причастность иностранных спецслужб к попытке совершения теракта в здании РУДН путём проверки участников закрытого чата, в котором состояли подозреваемые в планировании преступления.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года Замоскворецкий суд Москвы арестовал троих молодых людей, которые обвиняются в попытке осуществить теракт в здании общежития РУДН. По уголовному делу, возбужденному по ч. 1. ст. 30, ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса РФ («Приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору»), фигурантам грозит до 20 лет тюремного заключения. Другие подробности уголовного дела на данный момент неизвестны.