Москва, 30 октября, 2024, 08:06 — ИА Регнум. Причастность зарубежных спецслужб к попытке взрыва на территории здания студенческого общежития Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) в Москве изучают следователи СК РФ. Об этом 30 октября сообщает «РИА Новости».

Антон Новодережкин/ТАСС

Отмечается, что подозреваемые в организации взрыва планировали преступление заранее и тщательно продумывали детали. Координация осуществлялась с помощью переписки в закрытом чате одного из мессенджеров.

«В настоящее время продолжается проверка всех лиц из числа участников закрытого чата «Легион 18», в том числе их связи с сотрудниками иностранных спецслужб, прибывших для ведения диверсионной работы в условиях продолжающейся специальной военной операции», — отмечается в документах.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Замоскворецкий суд Москвы арестовал троих молодых людей, которые обвиняются в попытке устроить террористический акт в здании РУДН.

Дело возбуждено по ч. 1. ст. 30, ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса (УК) РФ — «Приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору». Другие подробности расследования не уточняются. Обвиняемым грозит до 20 лет тюремного заключения.