Москва, 3 ноября, 2023, 00:26 — ИА Регнум. Замоскворецкий суд Москвы арестовал троих молодых людей, которые обвиняются в попытке устроить террористический акт в здании Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы (РУДН), сообщили в пресс-службе судебного органа.

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«Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы от 2 ноября 2023 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Полякова А. А., Демина М. Д., Сергеева Д. Г.», — говорится в сообщении, текст которого приводит ТАСС.

Дело возбуждено по ч. 1. ст. 30, ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса (УК) РФ — «Приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору». Другие подробности расследования не уточняются.

Обвиняемые пробудут под арестом до начала января 2024 года. Им грозит до 20 лет тюремного заключения.

Как сообщало ИА Регнум, 1 сентября стало известно, что суд приговорил к 15 годам лишения свободы гражданина РФ Рамазана Муртузова, который планировал совершить теракт в Курске. Осужденный первые три года проведёт в тюрьме, а остальные — в колонии строгого режима.

Кроме того, суд назначил ему дополнительное наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей и ограничения свободы на 1,5 года. 26 октября появилась информация, что в Твери при задержании нейтрализовали агента украинских спецслужб, который собирался устроить теракт в военкомате.

26 октября УФСБ по Чувашской Республике проинформировало о том, что в Екатеринбурге приговорили к 4,5 годам лишения свободы жителя Чувашии, который готовил теракт и являлся сторонником экстремистской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).