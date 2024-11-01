Москва, 1 ноября, 2024, 04:13 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в конце декабря посетит Мальту, принимающую встречу Совета главы внешнеполитических ведомств стран — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом 1 ноября сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Лавров

«Страна, принимающая это мероприятие, должна обеспечить возможность работы всем странам-членам (ОБСЕ. — Прим. ред.)», — приводит её слова газета «Ведомости».

Отмечается, что решение о проведении 5–6 декабря на Мальте заседания Совета глав МИД стран — членов ОБСЕ относится ко всем членам организации без исключений. Приглашения будут направлены всем делегациям в надлежащее время.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте МИД России, в последний раз Сергей Лавров посещал страну Европейского союза 2 декабря 2021 года. Тогда глава внешнеполитического ведомства прибыл в Стокгольм (Швеция) для участия в 28-м заседании СМИД ОБСЕ.

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября Сергей Лавров на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций (ГА ООН) встретился с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Мальты Ианом Борчем. В ходе встречи состоялся я обмен мнениями по актуальным вопросам повестки дня ОБСЕ. Глава российского внешнеполитического ведомства со своей стороны подчеркнул важность работы организации в интересах всех государств — участников, а не отдельных групп стран.

В начале года Лавров на фоне попыток Запада лишить российскую делегацию права голоса в парламентской ассамблее ОБСЕ заявил, что вопрос о выходе России из ОБСЕ «висит в воздухе». 3 июля Государственная дума РФ приняла заявление о приостановке участия российской делегации в ПА ОБСЕ, подчеркнув, что руководство парламентской ассамблеи неоднократно игнорировало обращения российской стороны вернуться к равноправному межпарламентскому диалогу.