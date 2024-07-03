Москва, 3 июля, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Госдума на пленарном заседании приняла заявление о приостановке участия российской делегации в парламентской ассамблее ОБСЕ.

Иван Шилов ИА Регнум

Российские парламентарии отметили в заявлении, что неоднократные призывы к руководству ПА ОБСЕ и её членам вернуться к равноправному межпарламентскому диалогу остаются без понимания и адекватной реакции.

При этом депутаты заявили о готовности вернуться к работе в ассамблее при условии пересмотра русофобских и дискриминационных подходов к решению насущных проблем европейской безопасности.

По словам депутата Госдумы и главы российской делегации в ПА ОБСЕ Петра Толстого, за проголосовали все 405 депутатов, которые присутствовали на заседании.

«С уходом России бюджет ПА ОБСЕ потеряет 6% финансовых поступлений. Для нас это вопрос не экономии, а принципа. Россия не может и не должна тратить деньги на билеты в русофобский цирк, в который превратилась ассамблея»,— написал он в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, проект заявления обеих палат Федерального собрания о приостановке участия России в ПА ОБСЕ внесли в Госдуму 28 июня. Было предложено рассмотреть его на пленарном заседании 3 июля синхронно с Совфедом.

До этого, 19 июня, первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров выступил за приостановку участия делегации РФ в ПА ОБСЕ и отметил, что позиция палаты согласована с Госдумой. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что поддерживает это предложение. Она подчеркнула, что последней чертой стал отказ Румынии выдать визы российским парламентариям.

В тот же день председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания назвал ПА ОБСЕ шабашем, который Москва не будет финансировать. Он подчеркнул, что Россия не может мириться с ситуацией, когда ей не позволяют высказывать свою позицию, и поручил профильному комитету подготовить постановление о приостановке участия российской делегации в работе парламентской ассамблеи.