Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2024, 19:00 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с председателем ОБСЕ на полях Генассамблеи ООН подчеркнул важность работы организации в интересах всех стран, а не отдельных групп. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба МИД РФ в своём Telegram-канале.

Telegram/МИД России

«25 сентября на полях недели высокого уровня 79-й сессии ГА ООН по инициативе мальтийской стороны прошла краткая встреча министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова с действующим председателем ОБСЕ, заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Мальты И. Борчем», — сказано в сообщении.

Уточняется, что состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам повестки дня ОБСЕ. В ходе встречи Лавров подчеркнул важность работы ОБСЕ в интересах всех государств-участников, а не отдельных групп стран. Также на встрече были также затронуты некоторые аспекты российско-мальтийских отношений.

Как передаёт ИА Регнум, в июле Госдума на пленарном заседании приняла заявление о приостановке участия российской делегации в парламентской ассамблее ОБСЕ. Российские парламентарии отметили в заявлении, что неоднократные призывы к руководству ПА ОБСЕ и её членам вернуться к равноправному межпарламентскому диалогу остаются без понимания и адекватной реакции.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал ПА ОБСЕ шабашем, который Москва не будет финансировать. Он подчеркнул, что Россия не может мириться с ситуацией, когда ей не позволяют высказывать свою позицию.

До этого Лавров заявлял, что западные политики предпринимают попытки лишить делегацию РФ права голоса в ПА ОБСЕ, в том числе препятствуя деятельности российских дипломатов, отказывая в выдаче виз. По его словам, подобные действия вызывают возмущение. В связи с этим он предупредил, что вопрос о выходе России из организации «висит в воздухе».