Варшава, 1 ноября, 2024, 03:30 — ИА Регнум. Строительство линии оборонительных укреплений на границе с Россией начала Польша в рамках программы «Восточный щит». Об этом 31 октября сообщил польский премьер Дональд Туск в соцсети Х.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Туск

«Строительство «Восточного щита» началось. Первые работы у границы с Россией», — написал Туск и прикрепил к публикации фотографию, на которой запечатлены экскаваторы, выполняющие земельные работы.

Польша граничит с Калининградской областью.

Программа «Восточный щит» объявлена польскими властями в начале мая. Для её реализации потребуется около $2,5 млрд, окончание работ в рамках программы намечено на 2028 год. Программа предполагает строительство вдоль границы с Россией и Белоруссией укреплений и оград. Кроме того, Польша планирует разместить в приграничной зоне минные поля и создать систему активного наблюдения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил президент Польши Анджей Дуда, система оборонительных укреплений на польских границах с Россией и Белоруссией под названием «Восточный щит» станет новым «железным занавесом».

В августе министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк сообщил о намерениях Варшавы укрепить восточную границу республики для защиты от якобы возможных угроз со стороны российской армии на фоне спецоперации на Украине. Чешское издание Lidovky ранее писало, что Польша, Эстония, Латвия и Литва не готовы оплачивать создание «Восточного щита» из собственных бюджетов и намерены привлечь к финансированию Европейский союз.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что РФ не намерена воевать со странами НАТО и не имеет к ним никаких территориальных претензий. Более того, Россия готова развивать сотрудничество.