Энергодар, Запорожская область, 31 октября, 2024, 23:35 — ИА Регнум. Утечка воды обнаружена на одном из реакторов Запорожской АЭС. Об этом 31 октября сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Специалисты МАГАТЭ 29 октября посетили энергоблок №1 после получения информации об утечке воды в системе поддержки насоса теплоносителя реактора. Для проведения ремонта потребовалось снизить давление в первом контуре. На сегодняшний день ремонтные работы завершены, идёт радиографическая проверка сварных швов.

«Агентство продолжит внимательно следить за этим вопросом, хотя мы не видим никаких непосредственных проблем для ядерной безопасности. В целом регулярное техническое обслуживание оборудования <…> является сложной задачей для ЗАЭС во время конфликта», — отмечается в заявлении МАГАТЭ.

Эксперты организации, находящиеся на станции, постоянно сообщают, что слышат взрывы, но о каких-либо повреждениях на ЗАЭС информации не поступало.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил в октябре глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, ситуация с резервным энергоснабжением Запорожской АЭС остаётся серьёзной причиной для беспокойства и продолжает ухудшаться.

21 октября на Запорожской АЭС вновь отключилась высоковольтная линия энергоснабжения «Ферросплавная-1». Все блоки ЗАЭС остановлены, оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности, радиационный фон на станции и прилегающей территории не превышает естественных фоновых природных значений.

ВСУ регулярно атакуют объекты станции и Энергодар. В результате одной из таких атак в сентябре были повреждены две высоковольтные опоры ЛЭП, город остался без связи, света и воды.

Защитный контур Запорожской АЭС практически не разрушен, несмотря на все предпринимаемые украинскими формированиями попытки сделать это, рассказал 19 октября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.