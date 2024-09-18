Энергодар, Запорожская область, 18 сентября, 2024, 11:16 — ИА Регнум. Две высоковольтные ЛЭП в Энергодаре получили повреждение в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ, сообщил 18 сентября глава города Эдуард Сеновоз в эфире телеканала «Россия 24».

(сс) jarmoluk ЛЭП

«Накануне город был обстрелян артиллерией, были повреждены две высоковольтные линии, в результате чего город остался без света», — заявил Сеновоз.

Глава города сообщил, что ремонтные бригады смогли быстро восстановить подачу воды. Сейчас идут аварийно-восстановительные работы на энергообъектах. Электричество в город вернётся в ближайшее время.

Как сообщало ИА Регнум, Сеновоз накануне, 17 сентября, заявил, что в результате обстрела со стороны ВСУ в Энергодаре пропало электроснабжение, а также водоснабжение и связь. Поскольку угроза новых атак существует, восстановительные работы начнутся позже, пояснил глава города.

Представитель Запорожской АЭС Евгения Яшина утром 18 сентября сообщила, что Энергодар подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Она заявила, что существует угроза применения БПЛА ВСУ по городской инфраструктуре.