Мелитополь, 19 октября, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Защитный контур Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) практически не разрушен, несмотря на все предпринимаемые украинскими формированиями попытки сделать это. Об этом в субботу, 19 октября, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Защитный контур [ЗАЭС] не разрушен практически. Если говорить о всей структуре комплекса защиты, который сегодня есть, она, в принципе, не пострадала в значительной степени. Ей не нанесён достаточный ущерб, чтобы мы вообще говорили о том, что с ней что-то не так», — сказал он в интервью ТАСС.

При этом Балицкий отметил, что постоянные обстрелы и атаки дронов украинских боевиков нанесли значительный ущерб расположенной в окрестностях АЭС инфраструктуре, выбив всю периферию, по которой станция отводила электроэнергию.

Глава региона уточнил, что, несмотря на это, на сегодняшний день защита ЗАЭС полностью обеспечена.

Как передавало ИА Регнум, 18 октября Генеральная прокуратора РФ сообщила, что инженера ЗАЭС Сергея Потынга будут судить за подготовку теракта по указанию спецслужб киевского режима. Отмечалось, что мужчина передавал противнику данные о маршрутах движения автомобилей сотрудников, а после этого решил согласиться на убийство сотрудника российских правоохранительных органов.

Директор ЗАЭС Юрий Черничук 14 октября рассказал, что некоторые бывшие сотрудники ЗАЭС могут помогать украинской армии в планировании ударов по атомному объекту. Он подчеркнул, что противника нельзя недооценивать, так как в рядах воюющих на стороне киевского режима есть грамотные специалисты.