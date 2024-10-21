Энергодар, Запорожская область, 21 октября, 2024, 15:37 — ИА Регнум. На Запорожской АЭС вновь отключилась высоковольтная линия энергоснабжения «Ферросплавная-1», сообщила 21 октября пресс-служба станции.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

Линия была отключена действием автоматики, причины выясняются, сказано в сообщении.

«Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750кВ «Днепровская». Нарушений пределов и условий безопасности на данный момент не зафиксировано», — отметила пресс-служба.

Сейчас все блоки ЗАЭС остановлены, оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности, радиационный фон на станции и прилегающей территории не превышает естественных фоновых природных значений, напомнила также пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, ранее в октябре глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация с резервным энергоснабжением Запорожской АЭС остаётся серьёзной причиной для беспокойства и продолжает ухудшаться.

Также он отметил, что за день до отключения линии «Ферросплавная-1» группа инспекторов МАГАТЭ подтвердила уничтожение в результате артиллерийского обстрела одного из двух трансформаторов на подстанции «Радуга» в городе — спутнике ЗАЭС Энергодаре.

ВСУ регулярно атакуют объекты станции и Энергодар. В результате одной из таких атак в сентябре были повреждены две высоковольтные опоры ЛЭП, город остался без связи, света и воды.

Защитный контур Запорожской АЭС практически не разрушен, несмотря на все предпринимаемые украинскими формированиями попытки сделать это, рассказал 19 октября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.