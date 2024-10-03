Энергодар, Запорожская область, 4 октября, 2024, 01:29 — ИА Регнум. Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) на неделе на 36 часов потеряла связь с резервной линией энергоснабжения, что подчёркивает ухудшение ситуации, заявил 3 октября генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Иван Шилов ИА REGNUM Рафаэль Гросси

«Отключение линии энергоснабжения 330 кВ («Ферросплавная-1». — Прим. ред.) во вторник утром вновь поставило ЗАЭС в полную зависимость от её единственной линии напряжением 750 кВ… Причины инцидента не стали сразу ясны, но в среду вечером линия была введена в работу», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте агентства.

По словам Гросси, ситуация с резервным энергоснабжением электростанции остаётся серьёзной причиной для беспокойства и продолжает ухудшаться. Также он отметил, что за день до отключения линии «Ферросплавная-1» группа инспекторов МАГАТЭ подтвердила уничтожение в результате артиллерийского обстрела одного из двух трансформаторов на подстанции «Радуга» в Энергодаре.

Как передавало ИА Регнум, утром 3 октября на Запорожской АЭС была проведена очередная ротация наблюдателей МАГАТЭ, безопасность которых обеспечили российские военные. На маршруте движения в период с 06:00 до 18:00 по местному времени (совпадает с мск) действовал режим прекращения огня. Как уточнили в Министерстве обороны России, в ходе проверки дороги в районе точки перехода сапёры обнаружили неразорвавшиеся боеприпасы и обломки FPV-дронов иностранного производства.

Миссия МАГАТЭ работает на Запорожской атомной электростанции с 1 сентября 2022 года. Вооружённые силы Украины периодически наносят удары по ЗАЭС. МАГАТЭ подтверждает факты обстрелов и атак БПЛА, но отказывается при этом называть сторону, совершившую агрессию. После посещения объекта в начале сентября 2024 года Рафаэль Гросси заявил, что не исключает возможности возникновения серьёзных ситуаций на Запорожской АЭС. По его словам, на объекте сложилась достаточно нестабильная и уязвимая ситуация из-за ведущихся боевых действий.

2 октября Гросси сообщил, что МАГАТЭ до конца текущего года планирует провести раунд консультаций с Россией.