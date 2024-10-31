Одесса, Украина, 31 октября, 2024, 17:26 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы (ВВС) Украины заявили о массированном ракетном ударе Вооружённых сил (ВС) России по мосту через Днестровский лиман в Одесской области 31 октября.

РИА Новости/Виталий Невар

«Выпущено две баллистические ракеты «Искандер-М/KN-23» из Крыма и восемь управляемых авиационных ракет Х-59/69 с самолётов тактической авиации над акваторией Чёрного моря», — говорится в Telegram-канале украинских ВВС.

Сообщается, что удар был нанесёт прошлой ночью. Средства противовоздушной обороны украинских войск смогли перехватить только две ракеты.

Мост находится в посёлке Затока. Через него проходит автомагистраль Н-33, которая соединяет Одессу и Белгород-Днестровский, а также железнодорожная ветка в Молдавию.

Минобороны РФ пока не сообщало об ударах по Одесской области 31 октября. Ведомство неоднократно подчёркивало, что российская армия наносит удары только по военным целям и объектам, которые работают на украинскую армию.

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября российские войска в ходе ракетных ударов уничтожили пункты временной дислокации и управления батальона Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Киянице Сумской области. Данные объективного контроля подтвердили уничтожение личного состава и техники противника.

30 октября ВС России нанесли ракетный удар по живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты украинской армии в Сумской области. Минобороны опубликовало видео взрыва.

Также 30 октября российская армия нанесла удар по нефтебазе, которая снабжала топливом силы украинской армии на запорожском и южнодонецком направлениях. Днём ранее ВС РФ нанесли удар по центру управления беспилотных систем генштаба ВСУ.