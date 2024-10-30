Москва, 30 октября, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удар по нефтебазе, которая обеспечивает топливом украинские формирования на запорожском и южнодонецком направлениях. Об этом 30 октября рассказал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ксения Михайлова/РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов; нефтебазе, используемой для обеспечения топливом подразделений ВСУ на запорожском и южно-донецком направлениях», — заявил он на брифинге.

Конашенков добавил, что также армия России нанесла удары по складам боеприпасов и пунктам временной дислокации, а также по скоплениям личного состава и военной техники противника в 147 районах.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 30 октября глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов рассказал, что российские военные нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по скоплению личного состава и бронетехники украинских формирований на ореховском направлении. По его словам, основные удары были нанесены по объектам у Орехова и села Малая Токмачка в Запорожской области.

В Минобороны 39 октября рассказали об ударе по центру управления беспилотных систем Генштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ). Также авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия армии России поразили объекты аэродромной инфраструктуры украинской армии и скопления живой силы и военной техники противника в 139 районах.