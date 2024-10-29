Москва, 29 октября, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по центру управления беспилотных систем Генерального штаба Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 29 октября сообщили в Минобороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

Также авиацией ВКС России, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией было нанесено поражение объектам аэродромной инфраструктуры воздушных сил Украины и скоплениям живой силы, военной техники украинской армии в 139 районах.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три американских реактивных снаряда HIMARS и 98 беспилотников самолётного типа.

Как сообщало ИА Регнум 29 октября, ВС России освободили населённые пункты Горняк, Доброволье и Катериновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). В боевых действиях участвовали подразделения Южной, Центральной и Восточной группировок войск.

Днём ранее Министерство обороны РФ продемонстрировало кадры удара авиабомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации ВСУ в районе города Волчанска в Харьковской области. Летчики ВСК России точным попаданиемавиационной бомбой с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожили цель.