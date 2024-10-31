Москва, 31 октября, 2024, 16:04 — ИА Регнум. В ноябре 2024 года в России вступает в силу ряд новых законов. Список опубликован 26 ноября на сайте Госдумы.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

С 1 ноября Роскомнадзор начнёт вести перечень блогов и каналов с аудиторией более 10 тыс. подписчиков. Цель — повысить безопасность в цифровой среде. Согласно закону, владельцы пабликов должны, как и СМИ, нести ответственность за достоверность публикуемой информации.

В этот же день вступит в силу закон, устанавливающий требования к майнерам цифровой валюты. Правительство сможет устанавливать запрет на майнинг цифровой валюты в отдельных регионах или на отдельных их территориях, а также порядок и случаи установления такого запрета. Заниматься майнингом цифровой валюты смогут предприниматели и организации, указанные в специальном реестре.

Закон об отсрочке наказания беременным, осуждённым к ограничению свободы, вступит в силу 5 ноября. Он предусматривает возможность применения отсрочки отбывания наказания для беременных, а также женщин с ребёнком до 14 лет, мужчин с ребёнком до 14 лет.

С 7 ноября начнёт действовать закон, направленный на совершенствование миграционной сферы. Он позволит исключить ошибки при регистрации в госсистемах иностранных граждан, а также выявлять и не пускать в Россию тех, кто ранее нарушил российские законы.

Новый закон, позволяющий осуществлять госконтроль в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий в режиме постоянного рейда, также начнёт действовать с 7 ноября.

Кроме того, с 11 ноября досрочно будут прекращены полномочия в органах власти лиц, признанных в России иностранными агентами. Те, кто работает не в интересах России, не должны представлять её жителей в органах публичной власти.

Вступающий в силу 14 ноября ещё один новый закон устанавливает правила ознакомления с материалами таможенной проверки.

С 21 ноября начнёт действовать закон о том, что без присяги решения о приеме в гражданство РФ станут недействительными.

С 26 ноября вступит в силу закон, согласно которому региональные власти будут утверждать планы тушения пожаров.

Выплаты почётным донорам России будут устанавливаться автоматически с 30 ноября. Для этого потребуется согласие на «Госуслугах» на использование указанных банковских реквизитов для получения мер поддержки.

Как сообщало ИА Регнум, вступающий 7 ноября в силу закон о совершенствовании миграционной сферы ужесточает правила въезда мигрантов Россию. Усиливается ответственность за организацию нелегальной миграции, в законодательство вводится новое отягчающее обстоятельство для мигрантов, конкретизируется регулирование сдачи экзаменов по русскому языку.

Закон, касающийся досрочного прекращения полномочий граждан, которые замещают должности в органах публичной власти, касается людей, которые числятся иноагентами по состоянию на 15 мая 2024 года.