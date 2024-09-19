Москва, 19 сентября, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Приобретение гражданином России статуса иностранного агента будет являться основанием для исключения из кадрового резерва федеральных государственных органов. Соответствующий указ 19 сентября подписал президент РФ Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Поправки вносятся в положение о кадровом резерве.

Документ предписывает дополнить пункт об условиях выбывания из кадрового резерва строкой «приобретение гражданином статуса иностранного агента».

Положение об исключении иностранных агентов из кадрового резерва ранее вошло в указ главы государства о создании федерального кадрового резерва на государственной гражданской службе. Новый документ расширяет норму, исключая иноагентов и из ведомственных резервов.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2024 года телеведущая Татьяна Лазарева (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), которая уже тогда имела статус иноагента, заявила о планах баллотироваться в Мосгордуму. На фоне её заявления общественность вспомнила интервью с оправданием атак по российским городам, которое артистка дала ещё в августе 2023 года. В Минюсте при этом уточнили, что иноагентам запрещено влиять на выборы, но избираться они могут.

В июле депутат Госдумы и бывший мэр Краснодара Евгений Первышов в беседе с ИА Регнум заявил, что россиян, которые покинули страну и позволяют себе оскорблять её, нарушая нормы законодательства, следует ограничить в праве участия в выборах как кандидатов и избирателей. При этом лишать таких людей гражданства не стоит, отметил он.