Минск, 31 октября, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 31 октября на II Минской международной конференции по евразийской безопасности рассказал, что в 2022 году с ним по телефону связывались генералы украинской армии и просили его убедить президента России Владимира Путина остановить боевые действия, чтобы ВСУ могли сдаться в плен.

Вадим Савицкий/ТАСС Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Белоусский лидер пояснил, что эти обращения поступали к нему в 2022 году, когда российские войска были под Киевом. Папа Римский и «весь Запад» начал просить Москву остановить боевые действия. К тому моменту российские войска были на окраине Киева.

«Мне звонили генералы украинские, просили связаться с Путиным через меня, чтобы остановить [бои] и как-то сдаться в плен», — рассказал Лукашенко.

По его словам, «все подключились и начали давить» на президента России, желая договориться и прося не продолжать наступление. ВС России отвели войска от Киева.

«В Киеве войска были. Захват столицы — это крест. Что, военные в России этого не понимали? Понимали. Ещё раз поверили [Западу]. И какой результат? Мы видим», — отметил Лукашенко.

Как сообщало ИА Регнум, специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Целями СВО были объявлены денацификация и демилитаризация Украины.

Путин 14 июня на встрече с руководством МИД рассказал, что подошедшие к Киеву в феврале 2022 года российские войска не планировали штурмовать украинскую столицу. Их направили туда, чтобы подтолкнуть киевский режим к переговорам. СВО была начата для принуждения Украины к миру, чтобы Киев прекратил войну против Донбасса.

На встрече со СМИ стран БРИКС 18 октября Путин заявил, что Москва ни при каких обстоятельствах не допустит появления ядерного оружия у киевского режима.