Москва, 2 сентября, 2024, 04:55 — ИА Регнум. Основная причина трагичных событий на Украине заключается в целенаправленной антироссийской политике Запада во главе с США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор» в преддверии своего визита в государство Северо-Восточной Азии.

Kremlin.ru Владимир Путин

Российский лидер подчеркнул, что на протяжении десятилетий западные страны добивались полного контроля над Украиной, с этой целью финансировались националистические и антироссийские организации. Таким образом планомерно насаждалась концепция, что Россия является врагом Украины и угрозой для её существования.

«По сути, Украина стала разменной монетой в реализации геополитических амбиций Запада», — цитируют Путина на сайте Кремля.

Также российский лидер напомнил об организации американцами и их сателлитами в 2014 году вооружённого госпереворота на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Bloomberg, Монголия заверила Москву, что не станет выполнять ордер Международного уголовного суда на «арест» Владимира Путина в ходе его визита в страну.

Российский президент 3 сентября посетит Монголию с официальным визитом. Глава государства примет участие в торжествах, посвящённых 85-летию победы СССР и Монголии над милитаристской Японией на Халхин-Голе.