Москва, 31 октября, 2024, 11:58 — ИА Регнум. Решение запретить ношение религиозной одежды, в том числе хиджабов, в школах является прерогативой региональных властей. Об этом 31 октября на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Смотрите, каждый регион реализует свои полномочия. Мы в этой дискуссии не принимаем участия», — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, 22 октября министерство образования Владимирской области подписало приказ о запрете ношения в школах одежды и её элементов, «демонстрирующих религиозную принадлежность», в том числе хиджабов и никабов.

Депутат Госдумы Адам Делимханов 30 октября заявил, что парламентарии Чеченской Республики намерены добиваться отмены принятого решения. Заперт он назвал грубым нарушением Конституции, которая гарантирует свободу вероисповедания. По его словам, подобные меры могут подорвать доверие к госинститутам и вызвать чувство отчуждения у религиозных жителей страны.

В своей статье для ИА Регнум журналист Пётр Акопов отметил, что под запрет попадает религиозная одежда в целом, а не исключительно хиджаб. По его мнению, русские никому не запрещают соблюдать веру предков, но не нужно объяснять русским, как должны выглядеть их школы.