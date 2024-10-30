Грозный, 30 октября, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от Чеченской Республики и Владимирской области обсудили запрет на хиджабы в школах региона и намерены добиться его отмены. Об этом 30 октября по итогам встречи сообщил парламентарий Адам Делимханов.

ИА Регнум

«Запрет хиджаба во Владимирской области — это грубое нарушение Конституции, которая гарантирует свободу вероисповедания. Прикрывать эту дискриминацию заботой о внешнем виде в образовательных учреждениях — абсолютная провокация», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, подобные меры могут подорвать доверие к госинститутам и вызвать чувство отчуждения у религиозных жителей страны. Депутат выразил уверенность, что запрет будет снят, а парламентарии продолжат отстаивать права мусульман.

Отдельно Делимханов подчеркнул, что хиджаб кардинально отличается от никаба, полностью закрывающего лицо. Последний атрибут, по его словам, не одобряют сами мусульмане.

Как сообщало ИА Регнум, 22 октября министерство образования Владимирской области подписало приказ о запрете ношения в школах одежды и её элементов, «демонстрирующих религиозную принадлежность», в том числе хиджабов и никабов.

Спустя три дня муфтий Чечни, советник главы республики Салах Межиев заявил, что запрет ношения хиджабов во владимирских школах нарушает конституционные положения о свободе вероисповедания. По его словам, в настоящее время необходимо избегать действий, которые могут спровоцировать разжигание межконфессиональных конфликтов.

В своей статье для ИА Регнум журналист Пётр Акопов отметил, что под запрет попадает религиозная одежда в целом, а не исключительно хиджаб. По его мнению, русские никому не запрещают соблюдать веру предков, но не нужно объяснять русским, как должны выглядеть их школы.