Владимир, 26 октября, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Министерство образования Владимирской области запретило носить в школах одежду и её элементы, «демонстрирующие религиозную принадлежность», в том числе хиджабы и никабы, сообщил 26 октября местный «6-й канал».

Karlheinz Schindler/Global Look Press

Издание опубликовало фотографию приказа, подписанного 22 октября. Приказ вступил в силу с момента опубликования.

«Не допускается ношение в общеобразовательных организациях одежды и её элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность обучающихся (в том числе хиджабов, никабов и т.д.)», — сказано в документе.

Как передавало ИА Регнум, кавказские муфтии ранее постановили, что ношение никаба, головного убора, который полностью закрывает лицо, оставляя только узкую прорезь для глаз, вредит мусульманам. Координационный центра мусульман Северного Кавказа заявил, что ношение никаба угрожает раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях.

Верховный муфтий России и председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин напоминал, что в стране в течение 14 веков не было никакого никаба.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин отмечал, что ношение никабов в России нужно запретить, указывая, что в странах Азии, в отличие от России, такой запрет уже действует.

Никаб — это символ не ислама, а радикально-салафитских течений, которые стремятся проникнуть в среду российских мусульман и повлиять на неё, заявлял ранее политолог Илья Ухов.