Черкесск, 31 октября, 2024, 11:49 — ИА Регнум. Тела ещё двух погибших при взрыве газа в одном из многоквартирных домов в Черкесске нашли спасатели при разборе завалов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Карачаево-Черкесской Республике.

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«На месте происшествия в Черкесске сотрудники МЧС России извлекли из-под завалов тела ещё двух погибших», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что сотрудники оперативных служб продолжают аварийно-спасательные работы на месте взрыва.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате взрыва возросло до двух человек.

Как сообщало ИА Регнум, утром 31 октября в пятиэтажном жилом доме на улице Лободина в Черкесске прогремел взрыв. Из-за этого получили частичные повреждения четвёртый и пятый этажи здания. В оперативных службах назвали предварительной причиной взрыва в Черкесске утечку газа.

В МЧС по республике днём 31 октября сообщили, что сотрудники спасательных служб извлекли живыми трёх человек из-под завалов после взрыва. В результате взрыва 11 человек пострадали.

СК России возбудил после взрыва в Черкесске уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования трагического инцидента.