Москва, 31 октября, 2024, 11:02 — ИА Регнум. Возможность вовлечения Польши в украинский конфликт обернётся для республики опасными и плачевными последствиями. Об этом 31 октября заявил депутат Государственной думы от Республики Крым, член думского комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Иван Шилов ИА Регнум

«Для Польши это будет очень опасный ход и игра, за которыми последуют серьёзные, опасные и плачевные для неё последствия. Это решение не только сделает Польшу полноправным участником конфликта, но и выведет его на новый уровень эскалации», — привело его слова «РИА Новости».

Шеремет отметил, что «горячие головы» в США не могут успокоиться из-за величия России, а потому они ради попыток её ослабления готовы жертвовать не только украинским, но и польским народом, прикрывая свои намерения «призрачными» принципами защиты демократии.

Депутат Госдумы добавил, что пытающимся с помощью насилия решить свои геополитические вопросы странам необходимо помнить о наличии у России на вооружении ядерной триады, которая стоит на защите её безопасности и суверенитета.

Как сообщало ИА Регнум, 30 октября газета The Hill написала, что несколько конгрессменов обратились к действующему президенту США Джо Байдену с призывом дать Польше право перехватывать и уничтожать ракеты над Украиной. По их утверждению, якобы существует угроза пролёта ракет в польское воздушное пространство.

В начале сентября глава МИД Польши Радослав Сикорский назвал долгом Варшавы уничтожение ракет над контролируемой Киевом территорией. По его словам, польским властям нужно обеспечить безопасность своих граждан, несмотря на угрозу вовлечения этим НАТО в прямой военный конфликт с Россией.

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх в начале октября отметила, что уничтожение российских ракет над Украиной войсками Запада было бы вовлечением США в вооружённый конфликт. Она добавила, что американские власти считают, что киевский режим может вести военные действия самостоятельно.