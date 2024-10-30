Вашингтон, 30 октября, 2024, 23:58 — ИА Регнум. Несколько членов Конгресса США обратились к американскому президенту Джо Байдену с просьбой предоставить Польше право перехватывать и уничтожать ракеты над Украиной, сообщила 30 октября газета The Hill со ссылкой на соответствующее письмо.

Иван Шилов ИА Регнум Конгресс США, Украина

Среди авторов письма есть представители как Демократической, так и Республиканской партии. В частности, они акцентируют внимание на том, что существует угроза пролёта ракет в воздушное пространство Польши.

Конгрессмены напомнили об инциденте в ноябре 2022 года, когда в селе Пшеводув недалеко от польско-украинской границы упала ракета, в результате чего погибли два человека. Расследование установило, что снаряд запустила украинская сторона из установки системы противовоздушной обороны (ПВО).

Как сообщало ИА Регнум, в начале сентября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал долгом польских властей уничтожение ракет над территорией Украины. Он отмечал, что Варшаве необходимо обеспечить безопасность своих граждан, несмотря на угрозу того, что перехват российских ракет над украинской территорией может втянуть НАТО в прямой военный конфликт с Россией.

В начале октября заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что уничтожение российских ракет над Украиной силами Запада было бы вовлечением США в вооружённый конфликт. По её словам, в Вашингтоне считают, что Киев может вести боевые действия самостоятельно.