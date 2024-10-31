Черкесск, 31 октября, 2024, 10:25 — ИА Регнум. Один из пострадавших в результате взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Черкесске госпитализирован и находится в тяжёлом состоянии. Об этом 31 октября сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Халимат Эбзеева/ТАСС

«По оперативным данным, госпитализирован один пострадавший в происшествии в Черкесске, он в тяжёлом состоянии», — сказал он.

По словам Кузнецова, пострадавшему при взрыве оказывают всю необходимую медпомощь, также намечено проведение телемедицинских консультаций со специалистами медицинских центров федерального уровня.

Помощник главы Минздрава добавил, что семерым пострадавшим, в числе которых один ребёнок, оказали амбулаторную медпомощь.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 31 октября в пятиэтажном жилом доме на улице Лободина в Черкесске прогремел взрыв. В результате были частично повреждены четвёртый и пятый этажи здания.

Число погибших при взрыве возросло до двух человек. По словам главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова, четверых пострадавших доставили в медучреждение.

Позднее 31 октября стало известно, что сотрудники спасательных служб извлекли семерых человек из-под завалов после взрыва газа в Черкесске. Уточнялось, что пострадавшие получили травмы средней и тяжелой степени.

В оперативных службах назвали предварительной причиной взрыва в Черкесске утечку газа. Представитель оперативных служб также рассказал, что эпицентр взрыва находился на пятом этаже дома.