Черкесск, 31 октября, 2024, 08:45 — ИА Регнум. После взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Черкесске госпитализировали четырёх человек, сообщил 31 октября глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

МЧС России. Кадр из видео

«Четыре человека госпитализированы, с ними работают медики», — сообщил губернатор.

Он также сообщил об одном погибшем. Глава региона выразил соболезнования родным и близким.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3926324" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> МЧС России ликвидируют последствия происшествия в Карачаево-Черкесии

На месте ЧП работают аварийно-спасательные службы. К работе привлечены 67 человек, задействовано 22 единицы техники. Из пострадавшего дома в пункты временного размещения эвакуировали порядка 50 человек. ПВР организованы на базе школы-интерната имени Г. Д. Латоковой.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв газа в пятиэтажном доме в Черкесске прогремел утром 31 октября на улице Лободина. Сильно пострадали четвёртый и пятый этажи. МЧС сообщило об одном погибшем. Позже источник в оперативных службах Карачаево-Черкесии уточнил, что погибли два человека.

Из-под обломков после взрыва спасли семь человек. Врачи диагностировали у них травмы средней и тяжёлой степени тяжести. Среди пострадавших есть ребёнок.