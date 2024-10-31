Из-под обломков после взрыва газа в Черкесске спасли семь человек
Baza: из-под завалов после взрыва газа в доме в Черкесске спасли семерых человек
Черкесск, 31 октября, 2024, 08:51 — ИА Регнум. Сотрудники спасательных служб извлекли семь человек из-под завалов, образовавшихся после взрыва газа в одном из многоквартирных домов в Черкесске. Об этом 31 октября сообщил Telegram-канал Baza.
«Семь человек вытащили из-под завалов после взрыва и обрушения дома в Черкесске», — говорится в сообщении.
Отмечается, что у пострадавших в результате взрыва травмы средней и тяжелой степени, в их числе есть один ребёнок.
Как сообщало ИА Регнум, утром 31 октября в Черкесске прогремел взрыв в пятиэтажном жилом доме на улице Лободина. В результате были частично разрушены четвёртый и пятый этажи здания.
Позднее стало известно, что число жертв взрыва выросло до двух человек. Ещё семеро, по предварительной информации, пострадали, трое из них были госпитализированы.
По данным главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова, четверых человек доставили в больницу.