Черкесск, 31 октября, 2024, 08:51 — ИА Регнум. Сотрудники спасательных служб извлекли семь человек из-под завалов, образовавшихся после взрыва газа в одном из многоквартирных домов в Черкесске. Об этом 31 октября сообщил Telegram-канал Baza.

МЧС России. Кадр из видео

«Семь человек вытащили из-под завалов после взрыва и обрушения дома в Черкесске», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у пострадавших в результате взрыва травмы средней и тяжелой степени, в их числе есть один ребёнок.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3926325" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> МЧС России ликвидируют последствия происшествия в Карачаево-Черкесии

Как сообщало ИА Регнум, утром 31 октября в Черкесске прогремел взрыв в пятиэтажном жилом доме на улице Лободина. В результате были частично разрушены четвёртый и пятый этажи здания.

Позднее стало известно, что число жертв взрыва выросло до двух человек. Ещё семеро, по предварительной информации, пострадали, трое из них были госпитализированы.

По данным главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова, четверых человек доставили в больницу.