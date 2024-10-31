Пхеньян, 31 октября, 2024, 04:51 — ИА Регнум. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и министерство информационных технологий Корейской Народно-Демократической Республики заключили в Пхеньяне соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий, связи и цифрового развития. Об этом 31 октября сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Mil.ru Флаги КНДР и России

«30 октября в Пхеньяне подписано соглашение о сотрудничестве в области связи, информационных технологий и цифрового развития между министерством информационных технологий КНДР и Минцифры России», — говорится в сообщении.

Уточняется, что документ подписали заместитель главы Минцифры РФ Андрей Заренин и заместитель министра информационных технологий КНДР Чан Ён Гиль. Соглашение подписано в Пхеньяне, где 29 октября состоялась церемония открытия «Совместной корейско-российской выставки IT-продукций», в которой приняли участие делегации России и КНДР.

После подписания документа стороны в рабочей обстановке обсудили план выполнения соглашения, тогда же состоялась встреча Заренина с министром информационных технологий КНДР Чжу Ён Илем.

Как передавало ИА Регнум, 29 октября посольство России в Пхеньяне сообщило, что делегация во главе с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи отправилась в Москву с официальным визитом. В международном аэропорту Пхеньяна с главой внешнеполитического ведомства встретился российский посол в КНДР Александр Мацегора, пожелавший Цой Сон Хи плодотворной поездки.

19 июня президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын по итогам переговоров в Пхеньяне подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, который должен стать основой отношений двух стран на долгий период. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что соглашение подразумевает стратегическое углублённое сотрудничество во всех областях, в том числе в сфере безопасности. Как подчёркивала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, договор носит неконфронтационный и оборонительный характер и не направлен против интересов третьих стран.