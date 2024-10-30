Вашингтон, 30 октября, 2024, 20:05 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки ввели санкции против почти 400 физических и юридических лиц за их «содействие в России в проведении специальной военной операции». Об этом 30 октября заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«В рамках сегодняшних санкций Госдепартамент нацелен на пути обхода санкций, который осуществляется посредством третьих стран», — сказал Блинкен.

Он добавил, что ограничения также коснулись высокопоставленных должностных лиц Минобороны РФ, оборонных компаний и тех, кто «содействует развитию будущей энергетической промышленности и экспорта России».

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