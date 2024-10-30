Москва, 30 октября, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в 10 российских крупнейших банках во второй декаде октября снизилась впервые за семь месяцев. Об этом говорится в отчёте, опубликованном на сайте Центрального банка России.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Ставка стала меньше на 0,12 процентного пункта и составила 19,66% годовых. До этого снижение было только во второй декаде марта 2024 года, после чего показатель только рос и достиг максимума в первой декаде октября — 19,78%.

При этом средние максимальные ставки по срочным вкладам выросли в сравнении с первой декадой октября. Наибольший рост (0,28 процентного пункта) был у вкладов на срок до трех месяцев — 16,88%.

Как передавало ИА Регнум, 25 октября Центробанк повысил ключевую ставку до 21%. Глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина допустила новое повышение ставки до конца 2024 года.

Экономический эксперт Игорь Балынин рекомендовал тем, кто хочет открыть банковские вклады на фоне роста ключевой ставки, держать деньги на разных вкладах. Он считает, что лучше держать вклады с различными сроками, чтобы была возможность для манёвра, если ставка будет снижаться.