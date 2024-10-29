Москва, 29 октября, 2024, 20:01 — ИА Регнум. При растущей ключевой ставке Центробанка (ЦБ) средства лучше держать в банках на разных вкладах. Такое мнение высказал 29 октября в беседе с «Российской газетой» экономический эксперт Игорь Балынин.

Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

«Если, например, есть 200 тысяч рублей, то, лучше открыть четыре вклада по 50 тыс. рублей на 3,6,12 и 36 месяцев, чем один на какой-либо из указанных сроков», — рассказал Балынин.

По его словам, диверсификация средств и вкладов по срокам обеспечит вкладчиков «возможностями для манёвра» в том случае, если ставка будет снижаться.

«Как только Банк России подаст сигнал к смягчению денежно-кредитной политики <…> предложения по долгосрочным вкладам сразу перестанут быть такими привлекательными. И мы увидим 20% ставки только по предложениям на 3-6 месяцев», — объяснил эксперт.

Как передавало ранее ИА Регнум, финансовые аналитики прогнозируют, что повышение ключевой ставки приведёт к увеличению ипотечного процента до 25%, а потребительские кредиты превысят показатель 30%. В то же время проценты по вкладам тоже будут повышаться, но не так быстро, как по кредитам. Так, банк ВТБ повысил максимальную ставку по депозитам в рублях до 22%.

25 октября Центробанк заявил о повышении ключевой ставки до 21%, и спустя некоторое время глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина сказала, что ЦБ может дополнительно повысить ключевую ставку в декабре 2024 года. Набиуллина добавила, что Центробанк будет принимать решения исходя из поступающих данных об экономической ситуации в стране. В том числе речь идёт о сведениях, которые касаются темпов роста кредитования и инфляционных ожиданий.