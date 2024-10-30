Белгород, 30 октября, 2024, 16:12 — ИА Регнум. В Белгородской области двух предпринимателей арестовали за попытку похитить 215 млн рублей при строительстве стрелкового полигона. Об этом 30 октября сообщили в УФСБ по региону.

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«Задержаны в уголовно-процессуальном порядке два фигуранта, в отношении которых возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Установлено, что фигуранты получили аванс в 215 млн рублей для выполнения гособоронзаказа по возведению объекта. При этом позднее они оборвали контакты с заказчиком и не стали выполнять обязательства. В ходе расследования были выявлены схожие эпизоды преступлений со стороны предпринимателей. В совокупности они присвоили 1,5 млрд рублей бюджетных денег, выделенных на госконтракты и оборонзаказы в субъектах страны.

Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября в Балашихе обнаружили комплекс из 15 зданий, похищенных у Министерства обороны РФ. В рамках уголовного дела были задержаны трое подозреваемых, в числе которых экс-начальник управления проблемных активов акционерного общества «Главное управление обустройства войск» Николай Грачев. Комплекс стоимостью свыше 244 млн рублей похитили, оформив подставные документы при процедуре банкротства.

В сентябре сотрудники МВД задержали в Краснодаре гендиректора фирмы «ТК-Прогресс» Сурена Григоряна по подозрению в хищении более 7,2 млн рублей у Минобороны при выполнении гособоронзаказа. По версии следствия, подозреваемый похитил деньги при реконструкции общежития для курсантов Краснодарского высшего военного училища.