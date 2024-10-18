Балашиха, Московская область, 18 октября, 2024, 11:11 — ИА Регнум. В Балашихе Московской области правоохранители обнаружили комплекс из 15 зданий, похищенных у Министерства обороны РФ, трое подозреваемых по данному делу задержаны. Об этом 18 октября сообщил Следственный комитет (СК) РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По данным следствия, к хищению причастны бывший начальник управления проблемных активов акционерного общества «Главное управление обустройства войск» Николай Грачев, бывший конкурсный управляющий ОАО «Строительное управление Московского региона», принадлежащего Минобороны России, Алексей Асташкин и гражданин РФ Евгений Потапов.

«Следствием установлено, что в 2019–2021 годах Грачев, Асташкин и Потапов при реализации процедуры банкротства подведомственного Минобороны России предприятия ОАО «Строительное управление Московского региона» путем организации подложных торгов похитили имущественный комплекс, расположенный в г. Балашихе Московской области, состоящий из 15 объектов недвижимости, общей стоимостью свыше 244 миллионов рублей», — сказано в заявлении в официальном Telegram-канале ведомства.

В СК также сообщили, что в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, расследование уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ) продолжается.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре сотрудники МВД задержали в Краснодаре гендиректора фирмы «ТК-Прогресс» Сурена Григоряна по подозрению в хищении более 7,2 млн рублей у Минобороны при выполнении гособоронзаказа. По версии следствия, подозреваемый похитил деньги при реконструкции общежития для курсантов Краснодарского высшего военного училища.

За первые восемь месяцев 2024 года было возбуждено почти 500 уголовных дел о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса и исполнения гособоронзаказа, проинформировала ранее пресс-служба СК. Наибольшее количество таких дел расследуется в Москве и Московской области, Удмуртской Республике, Тульской и Самарской областях, отмечалось в сообщении.