Москва, 30 октября, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Россия ответит на задержание американскими властями в аэропорту журналистов из съёмочной группы МИЦ «Известия», которые прибыли для освещения выборов президента США. Об этом в среду, 30 октября, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Без надлежащей реакции с нашей стороны произвол американских властей не останется», — процитировала её слова пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Дипломат уточнила, что российская сторона рассматривает этот инцидент как грубое нарушение американскими властями «своих обязательств в сфере обеспечения свободы доступа к информации и плюрализма СМИ». Такие действия Вашингтона противоречат не только его международным обязательствам и положениям американской конституции, добавила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 30 октября Захарова рассказал, что в ночь на 29 октября российские корреспонденты «Известий» прилетели в США для освещения президентских выборов, получив необходимые для этого визы и документы, однако их задержали в аэропорту для допроса. После этого оператору группы отказали в пересечении границы и аннулировали его въездную визу. При этом власти США не уведомили посольство РФ в Вашингтоне об инциденте.

В конце сентября российские журналисты, сопровождавшие главу МИД РФ Сергея Лаврова в его поездке в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, столкнулись с ограничениями в выданных им американских визах. Репортёрам выдали визы с условием, что они могут находиться на расстоянии не более 40 км от центра Нью-Йорка.