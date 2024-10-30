Москва, 30 октября, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Россия направила другим странам уведомления о тренировке сил ядерного сдерживания, заявил 30 октября на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Министерство обороны России. Кадр из видео

Он пояснил, что существует механизм уведомления других государств о проведении таких учений. Разные страны по-разному реагируют на проведение тренировок ядерных сил.

«Это действительно одна из регулярных тренировок», — отметил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт тренировке российских стратегических сил ядерного сдерживания. Глава государства руководил пусками баллистических ракет «Ярс», «Синева» и «Булава» и крылатых ракет воздушного базирования.

Комментируя эти учения, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не видят необходимости вносить изменения в расстановку собственных сил.

Военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин сообщил ИА Регнум, такие тренировки проходят для подготовка войск, задействованных в потенциальном пуске ядерного оружия. Они должны быть готовы действовать быстро и слаженно.