Вашингтон, 29 октября, 2024, 22:42 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки не видят необходимости вносить изменения в расстановку собственных сил на фоне тренировки сил ядерного сдерживания Российской Федерации. Об этом 29 октября заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Это регулярные учения, в этом нет ничего необычного. Мы не видели ничего, что бы касалось российских стратегических сил и их расстановки», — указал он в ходе брифинга.

По словам Райдера, США не усматривают в тренировке сил ядерного сдерживания России каких-либо причин для изменения боеготовности американских войск.

Как передавало ИА Регнум, 29 октября под руководством президента России Владимира Путина состоялась тренировка сил стратегического сдерживания. С испытательного аэродрома «Плесецк» в Архангельской области выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс», с атомных ракетных подводных крейсеров «Новокузнецк» и «Князь Олег» — баллистических ракет «Синева» и «Булава». Пуски крылатых ракет выполнили самолёты дальней авиации Ту-95МС. Глава государства напомнил, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использования ядерного оружия является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности страны.

Министр обороны России Андрей Белоусов в ходе доклада Владимиру Путину об успешной отработке массированного ядерного удара подчеркнул, что предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания задачи выполнены в полном объёме.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что тренировка сил ядерного сдерживания является регулярным плановым мероприятием.