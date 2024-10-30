Москва, 30 октября, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Мирная инициатива президента России Владимира Путина предполагает оставление Украиной всех российских территорий. Об этом 30 октября заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Известия/Тарас Петренко

По его словам, глава государства изложил российскую позицию по урегулированию конфликта ещё летом.

«Там как раз говорится о том, что украинцы должны оставить российские территории, то есть новые регионы Российской Федерации. Это был набор условий, которые озвучил президент Путин. Это была его мирная инициатива», — отметил спикер Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, 25 октября российский лидер заявил, что никаких «разменов» в урегулировании конфликта на Украине не будет. По его словам, Россия, в отличие от Украины, никогда не отказывалась от возможных переговоров, но договорённости не должны идти в ущерб интересам Москвы.

Накануне глава государства рассказал, что некоторое время назад власти Турции сообщили о новых предложениях по мирным переговорам Москвы и Киева. Путин отметил, что согласился на диалог, однако на следующий же день глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что никаких переговоров не хочет.

Ранее Путин указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял президент.