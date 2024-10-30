Москва, 30 октября, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Задержание российских журналистов в США противоречит принципам свободы СМИ и является неприемлемым. Об этом 30 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Такое отношение к журналистам, конечно, противоречит, наверное, принципам свободы СМИ, и, конечно, для нас это является неприемлемым», — отметил он.

Кремль рассчитывает получить более подробную информацию об инциденте, добавил Песков.

Как передавало ИА Регнум, в США при въезде в страну 29 октября задержали съёмочную группу МИЦ «Известия», которая собиралась освещать выборы президента. У журналистов были оформлены разрешительные документы, но американские правоохранители после допроса отказали им во въезде и аннулировали въездные визы.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что американские власти не уведомили посольство РФ в Вашингтоне о задержании российских журналистов, лишив их помощи дипломатов. Она также указала на то, что инцидент укладывается в логику руководства США по глобальной кампании против российских СМИ, которая противоречит не только международным нормам, но и американской Конституции.