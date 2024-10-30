Москва, 30 октября, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Полиция Москвы выявила мошеннические схемы с займами, из-за которых более 100 человек лишились квартир, сообщил 30 октября источник в правоохранительных органах.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Аферисты действовали в период с ноября 2018 года по октябрь 2021 года. Они убеждали клиентов брать микрозаймы под залог квартиры. Кредиты москвичам давали на кабальных условиях.

«Когда же выяснялась, что заёмщик не может исполнить свои обязательства, через суд отбирали у них недвижимость в счёт погашения задолженности, процентов и пени, а сами квартиры выставлялись на торги. Таким образом, жилплощади лишилось более 100 человек», — процитировало представителя правоохранительных органов «РИА Новости».

Все кредиты выдавались в офисе одной из микрофинансовых организаций в центре Москвы. При этом договоры займа люди заключали с частными инвесторами, с которыми у этой МФО были заключены договоры поручения. В ряде случаев жертвами мошенников становились пенсионеры.

Полиция возбудила уголовное дело по ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»), поскольку, согласно закону о «Потребительском кредите», частные инвесторы не имели права выдавать займы.

Как сообщало ИА Регнум, российская певица Лариса Долина лишилась квартиры в Москве из-за действий мошенников. Её убедили продать московское жильё и перевести полученные деньги на счета аферистов. Вопрос законности этой сделки сейчас рассматривается в суде.

В конце октября дизайнера Викторию Андреянову мошенники обманули почти на 28 млн рублей. Она собиралась изготовить военную форму и нашла подрядчика — фирму индивидуального предпринимателя «Местман Р. Д.». Получив аванс, представители ИП перестали выходить на связь.