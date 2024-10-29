Москва, 29 октября, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Сестру актрисы Екатерины Стриженовой известного дизайнера Викторию Андреянову обманули почти на 28 млн рублей. Женщина собиралась изготовить военную форму и искала подрядчика, который мог бы отшить нужное количество, рассказал источник ИА Регнум.

Кирилл Зыков/РИА Новости Виктория Андреянова

Дизайнер нашла фирму индивидуального предпринимателя «Местман Р. Д», которая согласилась на условия Андреяновой и сумму. Однако, получив аванс, представители ИП перестали выходить на связь.

«Местман, получив от ООО «Дом моды Виктории Андреяновой» в качестве авансовой оплаты денежные средства в общей сумме 27 551 797 рублей на свой расчётный счёт, взятые на себя обязательства по указанным договорам не исполнила, а похищенными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению» — сообщил источник.

В июле 2023 года владелица дома моды обратилась в суд и полицию. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

«Местман путём обмана совершила хищение имущества — денежных средств, принадлежащих ООО «Дом моды Виктории Андреяновой» в особо крупном размере, что указывает на наличие признаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, что в соответствии с ч. 2 ст. 140 УПК РФ явилось основанием для возбуждения уголовного дела», — сообщил источник.

Виктория Андреянова в 2004 году разработала униформу для сотрудников авиакомпании «Аэрофлот». В 2007 году к 175-летию железных дорог России создала спецодежду для сотрудников РЖД. В 2010 году служащие московского метрополитена переоделись в новую форму от Андреяновой. В 2018 году Виктория Андреянова сделала ребрендинг формы персонала гипермаркетов «Ашан» и провела показ коллекции Victoria Andreyanova SS 2019 в одном из магазинов сети. В 2019 году сотрудники Третьяковской галереи — смотрители, администраторы и кассиры получили новую форму, разработанную брендом Victoria Andreyanova. В 2020 к этому списку присоединился и McDonald’s.