Вашингтон, 30 октября, 2024, 11:04 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) должны нанести удар по войскам КНДР, если они зайдут на территорию государства. Такое мнение 29 октября высказал президент США Джо Байден на брифинге.

Manuel Balce Ceneta/AP/TASS Президент США Джо Байден

«Если они пересекут [украинскую] границу — да», — сказал Байден, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Байден также подчеркнул, что «обеспокоен» из-за возможности присутствия войск КНДР в зоне проведения специальной военной операции.

Как передавало ИА Регнум, Пентагон не планирует вводить новые ограничения на использование украинскими войсками американского вооружения даже при риске его применения против военных из КНДР.

По заявлениям американских чиновников, на территории России якобы проходят обучение около 10 тыс. военных из КНДР, часть из которых будто бы «направилась в сторону Украины». Представитель американского внешнеполитического ведомства Мэтью Миллер в ходе брифинга для журналистов 28 октября заявил, что военные из КНДР якобы продвинулись в сторону западных границ России на расстояние, «гораздо превышающее одну милю». При этом ни в оборонном ведомстве, ни в Госдепартаменте США не предоставили доказательств подобных утверждений.

23 октября официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что утверждения о якобы отправке военных из КНДР в Россию являются «вбросами и шумихой». Она также подчеркнула, что взаимодействие Москвы и Пхеньяна в военной сфере не нарушает международного права и не наносит никакого ущерба.

19 июня президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын по итогам переговоров в Пхеньяне подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, который должен стать основой отношений двух стран на долгий период и подразумевает стратегическое углублённое сотрудничество во всех областях, в том числе в сфере безопасности. Тогда же глава российского государства подчёркивал, что в использовании военных из КНДР в ходе специальной военной операции нет никакой необходимости.