США не ограничат использование ВСУ вооружений против военных из КНДР
Вашингтон, 29 октября, 2024, 05:22 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки не планируют вводить новые ограничения на использование украинскими войсками американского вооружения даже при риске его применения против военных из Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Пентагона.
«США не будут вводить новые ограничения на использование Украиной американского оружия, если КНДР присоединится к конфликту», — говорится в сообщении.
По оценкам Пентагона, на территории России якобы проходят обучение около 10 тысяч военных из КНДР, часть из которых якобы направилась в сторону Украины. Представитель американского внешнеполитического ведомства Мэтью Миллер в ходе брифинга для журналистов 28 октября заявил, что военные из КНДР якобы продвинулись в сторону западных границ России на расстояние, «гораздо превышающее одну милю». При этом ни в оборонном ведомстве, ни в Госдепартаменте США не предоставили доказательств подобных утверждений.
Как заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, стратегическое сотрудничество между Россией и КНДР якобы представляет угрозу для евроатлантической и Индо-Тихоокеанской безопасности.
Как передавало ИА Регнум, 23 октября официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что утверждения о якобы отправке военных из КНДР в Россию являются «вбросами и шумихой». Она также подчеркнула, что взаимодействие Москвы и Пхеньяна в военной сфере не нарушает международного права и не наносит никакого ущерба.
19 июня президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын по итогам переговоров в Пхеньяне подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, который должен стать основой отношений двух стран на долгий период и подразумевает стратегическое углублённое сотрудничество во всех областях, в том числе в сфере безопасности. Тогда же глава российского государства подчёркивал, что в использовании военных из КНДР в ходе специальной военной операции нет никакой необходимости.