Вашингтон, 29 октября, 2024, 05:22 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки не планируют вводить новые ограничения на использование украинскими войсками американского вооружения даже при риске его применения против военных из Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Пентагона.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«США не будут вводить новые ограничения на использование Украиной американского оружия, если КНДР присоединится к конфликту», — говорится в сообщении.

По оценкам Пентагона, на территории России якобы проходят обучение около 10 тысяч военных из КНДР, часть из которых якобы направилась в сторону Украины. Представитель американского внешнеполитического ведомства Мэтью Миллер в ходе брифинга для журналистов 28 октября заявил, что военные из КНДР якобы продвинулись в сторону западных границ России на расстояние, «гораздо превышающее одну милю». При этом ни в оборонном ведомстве, ни в Госдепартаменте США не предоставили доказательств подобных утверждений.

Как заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, стратегическое сотрудничество между Россией и КНДР якобы представляет угрозу для евроатлантической и Индо-Тихоокеанской безопасности.

Как передавало ИА Регнум, 23 октября официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что утверждения о якобы отправке военных из КНДР в Россию являются «вбросами и шумихой». Она также подчеркнула, что взаимодействие Москвы и Пхеньяна в военной сфере не нарушает международного права и не наносит никакого ущерба.

19 июня президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын по итогам переговоров в Пхеньяне подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, который должен стать основой отношений двух стран на долгий период и подразумевает стратегическое углублённое сотрудничество во всех областях, в том числе в сфере безопасности. Тогда же глава российского государства подчёркивал, что в использовании военных из КНДР в ходе специальной военной операции нет никакой необходимости.