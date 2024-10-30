Тбилиси, 30 октября, 2024, 10:52 — ИА Регнум. Прокуратура Грузии начала расследование по факту предполагаемой фальсификации парламентских выборов в соответствии со статьёй статьей 164³ Уголовного кодекса страны. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба ведомства.

«Согласно заявлению центральной избирательной комиссии и информации из СМИ, президент Грузии Саломе Зурабишвили должна располагать доказательствами возможной фальсификации парламентских выборов 2024 года», — указано в заявлении.

Главу государства будут ожидать для беседы 31 октября текущего года.

Также будут проведены необходимые следственные и процессуальные действия и изучены факты из заявлений грузинского лидера, политических партий и представителей наблюдательных миссий.

Отдельно в прокуратуре отметили, что уже проводятся расследования по ряду уголовных дел, касающихся выявленных в предвыборный период и в день выборов нарушений.

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