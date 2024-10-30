Москва, 30 октября, 2024, 05:54 — ИА Регнум. Отец создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил, что восхищается работой Министерства иностранных дел России и государственной корпорации «Росатом». Об этом он рассказал в опубликованном 30 октября интервью «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«Есть два учреждения, которыми я действительно восхищаюсь. Одно из них — российский МИД», — сообщил Шиптон.

Отец Ассанжа отметил, что больше всего симпатизирует бывшему министру иностранных дел РФ Евгению Примакову, занимавшему должность главы внешнеполитического ведомства в 1996–1998 годах.

Примаков скончался 26 июня 2015 года в Москве в возрасте 85 лет. В период с 1991 по 1999 годы он также возглавлял Службу внешней разведки России и занимал пост премьер-министра страны. 29 октября ему исполнилось бы 95 лет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что глава государства Владимир Путин относится к Примакову с огромным уважением. По его словам, экс-главу МИД РФ оценивают как легендарного человека, который внёс огромный вклад в развитие и формирование внешней политики России.

Также Джон Шиптон заявил, что восхищается работой «Росатома» и выразил удивление в связи с агрессивной политикой властей США в отношении российской госкорпорации.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подчёркивал, что введение санкций против «Росатома» может иметь негативные последствия с точки зрения ядерной безопасности. Он напомнил, что «Росатом» — это компания, которая имеет значительное присутствие во многих странах мира и является крупнейшим поставщиком ядерных реакторов в мире.

20 октября отец основателя WikiLeaks выразил благодарность Владимиру Путину за то, что он первым из мировых лидеров выступил в защиту преследуемого на Западе Джулиана Ассанжа.