Москва, 20 октября, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за то, что он первым из мировых лидеров выступил в защиту преследуемого на Западе журналиста.

Kin Cheung/AP/TASS Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон на акции протеста

«Президент Путин в 2012 году стал первым главой государства, выступившим в защиту интересов Джулиана как издателя и гражданина», — процитировало Шиптона «РИА Новости».

Он отметил, что в те годы на Ассанжа были сильные гонения, «лилась порочащая ложь». Президент России выступил в защиту его интересов и как издателя, и как гражданина. Шиптон добавил, что очень хорошо относится к российскому лидеру.

Ассанж в 2006 году создал проект WikiLeaks, обнародовав полученную из своих источников информацию о военных преступлениях США. Материалы публиковались как на сайте WikiLeaks, так и ведущими мировыми изданиями, в которые он рассылал их.

Только о войне США в Афганистане было опубликовано более 100 тыс. секретных документов, о войне в Ираке — десятки тысяч документов, в том числе о расстреле мирных жителей.

В Швеции, где располагался главный сервер WikiLeaks, Ассанжа обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании двух женщин — подданных страны. Журналист не признал обвинений и заявил, что его преследуют с подачи США из-за «афганского досье».

В июле 2012 года он объявил, что опубликовал около 2,4 млн документов, связанных с конфликтом в Сирии. Эквадор предоставил Ассанжу политическое убежище в своём посольстве в Лондоне. В сентябре власти Великобритании объявили, что выдадут журналиста Швеции. Путин назвал решение Лондона применением двойных стандартов.

Он жил в одном из офисов здания семь лет — до апреля 2019 года, когда власти Эквадора лишили журналиста политического убежища. Британская полиция задержала Ассанжа, а суд заключил под стражу по обвинению в нарушении условий освобождения под залог.

США потребовали выдачи Ассанжа, обвиняя его в сговоре с целью неправомерного доступа к компьютерной информации. Затем ему предъявили обвинения ещё по 17 пунктам, в том числе в том, что он опубликовал имена секретных источников по военным действиям в Ираке и Афганистане.

В июне 2022 года Великобритания приняла решение об экстрадиции основателя WikiLeaks в США. 24 июня 2024 года Высокий суд Англии и Уэльса выпустил журналиста под залог, и он улетел в Австралию, где признал себя виновным в шпионаже в обмен на наказание в виде уже отбытого ранее тюремного заключения. Это было сделано в рамках сделки со следствием.

Как сообщало ИА Регнум, в начале октября Ассанж, выступая на конференции в Совете Европы, заявил, что ЦРУ организовало против него «кампанию возмездия». Преследованию подвергся не только он, но и его семья и соратники.

В феврале 2024 года Путин, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, сравнившего Ассанжа с Такером Карлсоном, которому российский лидер дал интервью, напомнил, что основателя WikiLeaks посадили за то, что он выдал секреты. Карлосону вряд ли что-то грозит, поскольку ничего секретного в интервью он не узнал. При этом Путин отметил, что в США сегодня всё возможно.