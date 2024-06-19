Киев, 19 июня, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Введение санкций против российской компании «Росатом» может иметь негативные последствия с точки зрения ядерной безопасности. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

РИА Новости / Госкорпорация «Росатом»

Он напомнил, что «Росатом» — это компания, которая имеет значительное присутствие во многих странах мира.

«Поэтому, возможно, даже надлежащее введение санкций против «Росатома» может иметь негативные последствия с точки зрения ядерной безопасности, поскольку они поставляют топливо и предоставляют услуги во многих странах», — сказал он в интервью украинскому агентству «Укринформ».

Он подчеркнул, что «Росатом», нравится это кому-нибудь или нет, является поставщиком ядерных реакторов номер один в мире.

Как передавало ИА Регнум, 17 июня Гросси заявил, что сотрудничество между Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и Россией прочное и продолжит укрепляться. Гендиректор МАГАТЭ также отметил, что «Росатом» продолжает присутствовать даже в странах, ведущих антироссийскую политику.

Ранее Гросси в беседе с агентством Reuters назвал нереалистичным вариант развития событий, при котором западные страны введут санкции в отношении российской госкорпорации «Росатом», поскольку ограничения в первую очередь нанесут удар по ядерной отрасли многих стран Евросоюза.

В начале года стало известно, что Соединённые Штаты Америки намерены найти новых поставщиков урана для атомных реакторов следующего поколения для снижения зависимости от российского ядерного топлива.