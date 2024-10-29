Москва, 29 октября, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр России Евгений Примаков был легендарным человеком, который внёс огромный вклад в развитие страны. Об этом 29 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Алексей Никольский/РИА Новости Евгений Примаков

Журналисты спросили у Пескова, как в Кремле оценивают политика, со дня рождения которого исполнилось 95 лет.

«Оценивают как легендарного человека, который внёс огромный вклад, который трудно преувеличить, в развитие нашей страны, в формирование внешней политики нашей страны», — сказал он.

Песков добавил, что президент РФ Владимир Путин относится к Примакову с огромным уважением, все хранят память о нём.

Примаков скончался 26 июня 2015 года в Москве в возрасте 85 лет. С 1991 по 1996 год он возглавлял Службу внешней разведки, был министром иностранных дел РФ в 1996–1998 годах, а также занимал пост премьер-министра с 1998 до 1999 год.